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17:02, 23 апреля 2024Силовые структуры

Сжегшего паспорт России певца Шарлота оставили под стражей

В Самаре суд продлил до 29 мая арест певцу Шарлоту, сжегшему паспорт России

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Самаре суд продлил арест певца Эдуарда Шарлота, который сжег свой российский паспорт. Об этом сообщает ТАСС.

Исполнитель будет находиться под стражей до 29 мая. Артисту вменяется реабилитация нацизма и оскорбление чувств верующих.

1 февраля стало известно, что Шарлота увезли из СИЗО Самары в Саратов на прохождение психолого-психиатрической экспертизы в рамках уголовного дела. Защита настаивает, что певец страдает биполярным расстройством, из-за которого вел себя неадекватно и сжег свой паспорт. В случае подтверждения диагноза Шарлота направят на принудительное лечение.

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