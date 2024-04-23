Сжегшего паспорт России певца Шарлота оставили под стражей

В Самаре суд продлил до 29 мая арест певцу Шарлоту, сжегшему паспорт России

В Самаре суд продлил арест певца Эдуарда Шарлота, который сжег свой российский паспорт. Об этом сообщает ТАСС.

Исполнитель будет находиться под стражей до 29 мая. Артисту вменяется реабилитация нацизма и оскорбление чувств верующих.

1 февраля стало известно, что Шарлота увезли из СИЗО Самары в Саратов на прохождение психолого-психиатрической экспертизы в рамках уголовного дела. Защита настаивает, что певец страдает биполярным расстройством, из-за которого вел себя неадекватно и сжег свой паспорт. В случае подтверждения диагноза Шарлота направят на принудительное лечение.