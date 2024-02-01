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12:08, 1 февраля 2024Силовые структуры

Сжегшего российский паспорт певца отправили на психиатрическую экспертизу

Арестованного певца Шарлота увезли из СИЗО Самары в Саратов на экспертизу

Фото: Альберт Дзень / ТАСС

Певца Эдуарда Шарлота, сжегшего российский паспорт, увезли из СИЗО Самары в Саратов на прохождение психолого-психиатрической экспертизы в рамках уголовного дела. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, Шарлот покинул стены самарского изолятора 28 января. Его отец Валерий заявил РИА Новости, что артиста будут обследовать не меньше месяца.

О назначении ему судебной психолого-психиатрической экспертизы заявлял его адвокат. Защита настаивает, что артист страдает биполярным расстройством, из-за которого вел себя неадекватно и сжег паспорт гражданина России. В случае подтверждения диагноза Шарлота направят на принудительное лечение.

Шарлот, который публично сжег паспорт гражданина России и разорвал портрет главы государства, извинился перед президентом Владимиром Путиным. Свои действия Шарлот объяснил «одурманиванием проамериканской пропагандой». Его арестовали по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Он пробудет под стражей до 24 марта.

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      Любовь Ширижик
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