Адвокаты певца Шарлота заявили, что артист страдает биполярным расстройством

Российский певец Эдуард Шарлот пройдет судебно-психологическую экспертизу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Адвокаты исполнителя настаивают на том, что он страдает биполярным расстройством. По их словам, именно из-за заболевания артист вел себя неадекватно, а также сжег паспорт гражданина Российской Федерации. Если диагноз подтвердится, Шарлота направят на принудительное лечение.

Отмечается, что во вторник, 23 января, сторона обвинения запросила продление ареста исполнителю на два месяца. Суд постановил оставить Шарлота в СИЗО до 24 марта.

По данным издания, сейчас исполнитель находится в камере с тремя мужчинами и жалуется на то, что за все время ареста его вывели на улицу лишь три раза. Несколько раз к музыканту с передачками приезжали его девушка и отец. Родитель просил отпустить Шарлота под залог, на который он готов взять кредит.

Ранее Шарлот, который публично сжег паспорт гражданина России и разорвал портрет главы государства, извинился перед президентом Владимиром Путиным. Свои действия Шарлот объяснил «одурманиванием проамериканской пропагандой»