Сжегший российский паспорт певец Шарлот извинился перед Путиным

Сжегший российский паспорт певец Эдуард Шарлот в суде извинился перед Путиным

Певец Эдуард Шарлот, который публично сжег паспорт гражданина России и разорвал портрет главы государства, извинился перед президентом Владимиром Путиным. Об этом исполнитель завил в суде, пишет РИА Новости.

Свои действия Шарлот объяснил «одурманиванием проамериканской пропагандой». По словам исполнителя, причиной его поступков является неуравновешенное психическое состояние.

«Разорвал рисунок под песню Игоря Талькова с вашим изображением, не понимая, зачем, не таив никакой злобы на вас или очевидного несогласия в каком-то политическом вопросе», — объяснил свои действия российский исполнитель.

Ранее исполнитель написал покаянное письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В нем артист попросил прощения и сообщил, что раскаивается в содеянном и готов искупить вину.