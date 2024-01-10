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11:34, 10 января 2024Культура

Сжегший российский паспорт певец Шарлот извинился перед Путиным

Сжегший российский паспорт певец Эдуард Шарлот в суде извинился перед Путиным

Фото: Альберт Дзень / ТАСС

Певец Эдуард Шарлот, который публично сжег паспорт гражданина России и разорвал портрет главы государства, извинился перед президентом Владимиром Путиным. Об этом исполнитель завил в суде, пишет РИА Новости.

Свои действия Шарлот объяснил «одурманиванием проамериканской пропагандой». По словам исполнителя, причиной его поступков является неуравновешенное психическое состояние.

«Разорвал рисунок под песню Игоря Талькова с вашим изображением, не понимая, зачем, не таив никакой злобы на вас или очевидного несогласия в каком-то политическом вопросе», — объяснил свои действия российский исполнитель.

Ранее исполнитель написал покаянное письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В нем артист попросил прощения и сообщил, что раскаивается в содеянном и готов искупить вину.

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