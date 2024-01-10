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11:17, 10 января 2024Культура

Сжегший российский паспорт певец Шарлот выступил в суде с мольбой

Певец Шарлот извинился и объяснил свое поведение неуравновешенной психикой

Певец Эдуард Шарлот, который публично сжег паспорт гражданина России, произнес в суде речь, в которой извинился за свои поступки. Кадрами делится Telegram-канал Shot.

По словам исполнителя, причиной его поступков является неуравновешенное психическое состояние. Певец отметил, что готов принять наказание, а также подчеркнул, что «стыдится содеянного». «Презираю все негативные действия, которые воплощал, будучи абсолютно потерянным человеком. Молю о возможности прослыть не врагом России, а развиваться как гражданин, прославляя патриотизм. Простите религиозно заблудшего, оступился», — сказал он.

Ранее стало известно, что Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу на арест Шарлота.

До этого исполнитель написал покаянное письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В нем артист попросил прощения и сообщил, что раскаивается в содеянном и готов искупить вину.

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      Варвара Кошечкина
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