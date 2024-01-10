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10:17, 10 января 2024Силовые структуры

Сжегшего российский паспорт певца Шарлота оставили в СИЗО

В Самаре суд отклонил апелляцию на арест певца Шарлота

Фото: Альберт Дзень / ТАСС

Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу на арест певца Эдуарда Шарлота. Об этом ТАСС рассказал адвокат певца Алексей Лапузин.

По словам Лапузина, суд оставил без изменений решение Кировского районного суда, который заключил артиста под стражу до 24 января.

Шарлот обвиняется в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Все из-за видео в соцсетях. К примеру, на камеру он сжег российский паспорт, находясь за границей. Через какое-то время певец вернулся в Россию, где был задержан.

Молодой человек свою вину признал и извинился. Он пообещал «защищать страну талантом». Шарлот также написал покаянное письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

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      Варвара Митина
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