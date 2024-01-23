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20:32, 23 января 2024Силовые структуры

Сжегшему паспорт России певцу Шарлоту продлили арест

В Самаре суд продлил арест певцу Шарлоту до 24 марта

Фото: Альберт Дзень / ТАСС

Суд в Самаре продлил до 24 марта срок ареста певца Эдуарда Шарлота. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Лапузин.

Артисту вменяется реабилитация нацизма и оскорбление чувств верующих.

10 января он извинился перед президентом России Владимиром Путиным и объяснил свой поступок «одурманиванием проамериканской пропагандой». По словам Шарлота, причиной его поступков является неуравновешенное психическое состояние.

Шарлот публично сжег паспорт гражданина России и разорвал портрет главы государства, находясь за границей. Через какое-то время он вернулся в Россию, где был задержан.

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      Любовь Ширижик
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