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Сжегшему паспорт России певцу Шарлоту продлили арест
В Самаре суд продлил арест певцу Шарлоту до 24 марта
Суд в Самаре продлил до 24 марта срок ареста певца Эдуарда Шарлота. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Лапузин.
Артисту вменяется реабилитация нацизма и оскорбление чувств верующих.
10 января он извинился перед президентом России Владимиром Путиным и объяснил свой поступок «одурманиванием проамериканской пропагандой». По словам Шарлота, причиной его поступков является неуравновешенное психическое состояние.
Шарлот публично сжег паспорт гражданина России и разорвал портрет главы государства, находясь за границей. Через какое-то время он вернулся в Россию, где был задержан.