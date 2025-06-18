Задержание пособников экстремиста из Франции за подготовку взрывов в РФ попало на видео

ФСБ показала видео задержания пособников «Артподготовки», готовящих взрывы в РФ

Задержание пособников группировки «Артподготовка» (запрещенная в России террористическая организация) живущего во Франции россиянина Вячеслава Мальцева (внесен Минюстом в реестр иноагентов) попало на видео. Запись публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как мужчина лежит на снегу и ему застегивают на руках наручники. После этого показаны компоненты взрывного устройства. Далее на видео запечатлены еще два задержания — в первом случае мужчину силовики достают из машину и валяю на асфальт, во втором врываются в дом.