Последователи живущего во Франции российского экстремиста попались при подготовке диверсий

Спецназ задержал готовивших диверсии членов группировки «Артподготовка»

Последователи скрывающегося во Франции главы группировки «Артподготовка» (организация признана террористической и запрещена в РФ) россиянина Вячеслава Мальцева (внесен Минюстом в реестр иноагентов) задержаны спецназом при подготовке диверсий. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, члены организации действовали по заданию Мальцева, который руководил группой, скрываясь во Франции. Находясь на Западе, он стал действовать в интересах Украины, с 2023 года вербовал радикалов и привлекал их к диверсионной работе. В частности, последователи собирали дроны для атак российских предприятий и доставки взрывчатки для диверсий на транспортных объектах.

Всем своим сторонникам Мальцев обещал немыслимые награды после падения в России действующей власти.

В 2023 году организация готовила на День Победы фейковую акцию «Небесный полк» с запуском воздушных шаров для осложнения работы систем российской противовоздушной обороны (ПВО).