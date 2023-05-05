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22:17, 5 мая 2023Россия

Стало известно об акции «Артподготовки» на 9 мая по осложнению работы ПВО

Стало известно об акции «Артподготовки» на День Победы по осложнению работы ПВО
Вячеслав Мальцев (справа)

Вячеслав Мальцев (справа). Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Организация «Артподготовка» (признана в РФ террористической) готовила на День Победы фейковую акцию «Небесный полк» с запуском воздушных шаров для осложнения работы систем российской противовоздушной обороны (ПВО). Об этом стало известно РИА Новости.

Отмечается, что прикрывалась «Артподготовка» движением «Бессмертный полк». Суть заключалась в массовом запуске 9 мая в городах России связок воздушных шаров с привязанными к ним полосками фольги. Пятеро организаторов акции задержаны.

По словам источника агентства в силовых структурах, в конце апреля с подставного электронного адреса организаторы массово разослали в образовательные учреждения Москвы фейковые письма от руководства общероссийского движения «Бессмертный полк» и лица правительства Москвы с требование привлечь к акции «Небесный полк» школьников, студентов и их родителей.

«Артподготовка» была создана в 2012 году самарским блогером Вячеславом Мальцевым (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

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Юлия Мискевич
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