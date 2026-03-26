Пытавшегося взорвать россиянку нашли по ДНК

Мужчину, пытавшегося взорвать томичку в 2017 году, нашли по ДНК

В Томской области перед судом предстанет мужчина, который пытался взорвать местную жительницу в 2017 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, злоумышленник испытывал к женщине личную неприязнь и на протяжении нескольких лет планировал расправу над ней. Для реализации плана он приобрел взрывчатку и договорился со знакомым, который за три миллиона рублей был готов совершить преступление. По задумке взрывчатку нужно было установить на автомобиль жертвы, чтобы детонатор сработал при движении, но в итоге исполнитель во время закладки отказался это делать.

Заказчика искали восемь лет. Его личность смогли установить благодаря экспертизе ДНК — профиль преступника обнаружили только в 2025 году. Мужчину задержали в Краснодаре.

