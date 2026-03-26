17:08, 26 марта 2026

Журналисты вымогали деньги у главврача российской больницы

В Волгограде задержали журналистов за вымогательство 1,2 млн рублей у главврача
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Двух журналистов задержали за вымогательство денег у главного врача одной из больниц Волгограда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, в полицию потерпевшая обратилась лично. Она пояснила, что неизвестные разместили порочащие сведения и клевету о ней в анонимном интернет-канале. После этого они вышли на связь с главврачом и начали вымогать 1,2 миллиона рублей, чтобы удалить эти сведения.

Силовики быстро установили вымогателей — ими оказались двое представителей журналистской среды. В отношении них возбуждено дело по статьям 163 («Вымогательство») и 128.1 («Клевета») УК РФ.

Ранее полицейские задержали 20-летнего молодого человека, который похитил более 18 миллионов рублей из квартиры в Москве.

