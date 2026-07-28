В Россию приедет Пупо

Легендарный итальянский певец Пупо выступит в Москве и Нижнем Новгороде

Легендарный итальянский певец Пупо (настоящее имя Энцо Гинацци) вновь приедет в Россию с концертами. Об этом сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на организаторов концерта.

Известно, что 28 июля Пупо исполнит свои хиты «Ciao» («Привет») и «Gelato al cioccolato» («Шоколадное мороженое») в МТС LIVE HALL в Нижнем Новгороде, а 30 июля — в Зеленом Театре ВДНХ в Москве.

В 1981 Гинацци выиграл приз «Золотая гондола» на фестивале в Венеции, а в течение следующего десятилетия трижды триумфально выступал на фестивале в Сан-Ремо. Советское телевидение сделало Пупо популярным в СССР, особенно после его первых концертов в Москве и Санкт-Петербурге. В 1981 году Пупо выпустил песню «Lidia a Mosca» («Лидия из Москвы»), а позже в его репертуар вошли и песни на русском — например, «Есть только миг» или «Надежда» Александры Пахмутовой.

В 2025 году артист триумфально отпраздновал сразу два юбилея: 70-летие со дня рождения и 50-летие творческой деятельности. Обе даты Энцо отпраздновал концертами в Москве и Санкт-Петербурге, которые собрали аншлаги.

Ранее итальянский певец и композитор Пупо заявил, что мог бы переехать в Россию. По словам исполнителя, он считает своим долгом говорить жителям страны о реальном отношении итальянцев, не испытывающих ненависти к россиянам.