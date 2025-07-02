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10:21, 2 июля 2025Культура

Итальянский певец заговорил о переезде в Россию

Итальянский певец Пупо заявил, что мог бы стать россиянином
Ольга Коровина

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Итальянский певец и композитор Пупо (настоящее имя — Энцо Гинацци) заявил, что мог бы переехать в Россию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Если вдруг примут закон, что итальянцам больше нельзя ездить в Россию, перееду в Россию. Если встал бы выбор, то я выбрал бы Россию», — высказался музыкант. Он подчеркнул, что страна дала ему больше, чем Италия.

Пупо добавил, что его не пугают угрозы, поступающие из-за регулярных концертов в России. По словам исполнителя, он считает своим долгом говорить жителям страны о реальном отношении итальянцев, не испытывающих ненависти к россиянам. «Я начинаю свои концерты словами: "Друзья, россияне, итальянцы вас любят, не поддавайтесь лжи негодяев, которые пытаются убедить, что вас ненавидят"», — сообщил певец.

Ранее Пупо высказался об отмене русской культуры на Западе. Артист заявил, что регулярно посещает Россию с конца 1970-х годов и не прекратит делать этого даже в сложной политической ситуации.

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