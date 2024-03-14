Итальянский певец высказался об «отмене» русской культуры на Западе

Итальянский певец Пупо назвал ошибкой «отмену» русской культуры на Западе

Итальянский певец и композитор Пупо (настоящее имя — Энцо Гинацци) высказался об «отмене» русской культуры на Западе. Его слова приводит ТАСС.

Пупо заявил, что считает подобные меры неправильными. «Я всегда против любого эмбарго какого-либо народа, это ошибочно», — подчеркнул он.

Артист рассказал, что регулярно посещает Россию с конца 1970-х годов и не прекратит делать этого даже в сложной политической ситуации. «Важно подчеркнуть, что сейчас не запрещено приезжать в Россию. Каждый имеет право выбора, а я как свободный человек выбираю приезжать, потому что я убежден, что именно так делать правильно», — заключил он.

По словам Пупо, он осознает, что может столкнуться с критикой своей позиции на Западе. Артист заявил, что уважает любую точку зрения, но это не играет для него большой роли. «Я не заинтересован в мнении людей, судящих артистов, которые просто ездят по миру и делают свою работу независимо от политических мнений и влияний. Завтра я буду петь еще потому, что российское правительство не запрещало мне сюда приезжать и не ставило меня перед выбором», — прокомментировал певец проведение своего концерта 15 марта в Государственном Кремлевском дворце.

Ранее итальянский певец Аль Бано рассказал, что мечтает снова посетить Россию.