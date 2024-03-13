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13:57, 13 марта 2024Культура

Известный итальянский певец рассказал о мечте посетить Россию

Итальянский певец Аль Бано заявил, что планирует выступить в России

Фото: Elena Sikorskaya / Russian Look / Globallookpress.com

Известный итальянский певец Аль Бано рассказал, что мечтает снова посетить Россию. Его слова приводит ТАСС.

«Я решил, что вернусь, чтобы отметить концертом наступление мира. И он обязательно наступит», — сказал исполнитель.

Ранее итальянская актриса Орнелла Мути раскрыла секрет своей популярности у российских мужчин. По мнению актрисы, в России ее любят из-за «русского взгляда», который передался ей от предков.

80-летний Аль Бано, известный, в частности, исполнением песни Felicita («Счастье»), был наиболее популярен в 1980-е годы, после того как вышел его хит Sharazan. За свою карьеру он выпустил около 30 сольных альбомов и еще столько же в сотрудничестве с бывшей женой Роминой Пауэр.

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