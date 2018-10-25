Квартиры в Москве рекордно подорожали

По итогам сентября 2018 года квартиры в строящихся жилых домах Москвы заметно выросли в цене, говорится в сообщении компании «Метриум», поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 25 октября.

По сравнению с сентябрем 2017 года, средняя стоимость объекта прибавила 12 процентов, или один миллион рублей, а цена квадратного метра увеличилась на 5 процентов — со 150 тысяч до 158 тысяч рублей, подсчитали аналитики. В настоящее время среднестатистическая квартира в столичной новостройке эконом- или комфорткласса стоит 9,6 миллиона рублей.

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«Рост цен на массовые новостройки обусловлен двумя факторами, — отмечается в сообщении. — С одной стороны, девелоперы стали проводить более уверенную политику ценообразования, чем один-два года назад. С другой — спрос покупателей концентрируется на наиболее доступных предложениях. Соответственно, в продаже остаются обычно самые дорогие и менее привлекательные квартиры, особенно если проект не пополняется новыми корпусами. Предпосылка у этих тенденций общая — мощный покупательской спрос».

Основной причиной роста спроса на новые квартиры в «Метриуме» называют сокращение ставок по ипотеке, наблюдавшееся в первой половине 2018 года.

Неделей ранее сообщалось, что впервые за последние пять лет дисконт на рынке новостроек Московского региона снизился до уровня докризисного 2013 года: в среднем застройщики соглашаются на скидку в размере 5 процентов. Год назад этот показатель равнялся 15 процентам.

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