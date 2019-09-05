Названа лучшая точка Крыма для заработка на отдыхающих

Аналитики компании «Мир Квартир» (исследование есть в распоряжении редакции) подсчитали, в каких населенных пунктах Крыма выгоднее всего приобретать жилье, рассчитывая сдавать его в краткосрочную аренду курортникам. Первое место этого рейтинга заняла Массандра.

Рейтинг составлялся исходя из предположения, что среднестатистическая для населенного пункта квартира будет сдаваться 90 дней в году по средней ставке. При таких параметрах доходность от вложений в жилье Массандры под краткосрочную аренду, по данным компании, составила 10 процентов годовых, окупаемость — 9 лет.

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Сопоставимыми оказались показатели Севастополя: 9,9 процента годовых и 10 лет окупаемости. Чуть хуже ситуация для инвесторов сложилась в Керчи (8,6 процента и 12 лет) и Форосе (8,2 процента и 12 лет). Доходность в 7,9 процента годовых при окупаемости за 13 лет зафиксирована сразу в двух населенных пунктах полуострова: Ялте и Судаке. При этом в «Мире Квартир» подчеркивают, что в Ялте и покупка, и аренда жилья — самые дорогие в регионе, тогда как Судак по этим показателям находится ближе к концу списка.

Самыми невыгодными с точки зрения вложений в арендный бизнес городами Крыма оказались Алупка, Алушта и Симферополь. Недвижимость здесь принесет владельцам около 5,5 процента годовых и будет окупаться 18 лет.

Ранее в компании составили рейтинг курортов Крыма по стоимости аренды жилья. Дешевле всего сутки проживания, как оказалось, обойдутся отдыхающим в Керчи, Саках и Симферополе. Максимальный уровень арендных ставок зафиксирован в Ялте.

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