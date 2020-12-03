Деревня в Италии объявила распродажу домов за один евро

Итальянская деревня Кастропиньяно в области Молизе объявила распродажу домов по цене одного евро. Всего имеется около 150 заброшенных зданий, однако чтобы стать хозяином одного из них, необходимо пройти небольшое собеседование с мэром деревни. Об этом пишет CNN travel.

Никола Скапиллати рассказал изданию, что хочет использовать индивидуальный подход в подборе будущих собственников и тщательно выяснять их предпочтения и требования к будущему жилью. «Я не хочу, чтобы в Кастропиньяно начались спекуляции или же безумная давка из-за распродажи», — заявил мэр.

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Несмотря на то, что население деревни составляет всего 900 человек (60 процентов из них — люди старше 70 лет), тогда как почти 100 лет назад здесь проживало 2,5 тысячи человек, в мэрию уже поступило множество заявок. Из инфраструктуры в Кастропиньяно имеется только ресторан, бар, аптека и несколько гостиниц, однако мэр считает, что это «спокойно и просто». По его словам, в деревне нет «жужжания мегаполиса», зато есть свое «сонное очарование».

Покупатели должны отремонтировать недвижимость в течение трех лет с момента покупки и внести гарантийный взнос в размере двух тысяч евро (183 тысячи рублей). Его вернут после завершения всех работ. Если хозяин дома не укладывается в сроки, то сумма уйдет в бюджет муниципалитета. По подсчетам Скапиллати, стоимость капитального ремонта таких заброшенных зданий начинается примерно с 30-40 тысяч евро (около трех миллионов рублей). Взамен покупатели получат жилье в исторической местности, прекрасные виды и возможность отдохнуть от стресса большого города.

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