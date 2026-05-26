Депутат Журавлев: На атаку Калининграда мы отреагируем немедленно и беспощадно

НАТО специально натравливает на Калининград прибалтийские страны, однако их останавливает немедленная реакция России, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что идея атаковать Калининград силами НАТО продиктована необходимостью продемонстрировать решительный настрой Прибалтики. По его словам, проблема не в Сувалкском коридоре — «проблема в возможностях, которые есть в Калининграде».

Депутат отметил, что российский Калининград всегда был в центре внимания НАТО, который периодически натравливает на него «погавкать своих прибалтийских ручных собачек». По его словам, они рады выслужиться перед Брюсселем, но в этот раз призывом напасть на город отличилась Литва.

«Идея не нова, она значится во всех стратегических документах НАТО, отрабатывается на всех учениях. Хорошо, что командование альянса, в отличие от прибалтийских шавок, прекрасно понимает: за Калининград можно так получить по зубам, что мало не покажется. Их сдерживает сейчас только осознание того, что Россия отреагирует немедленно и беспощадно», — сказал Журавлев.

Ранее сообщалось, что маниакальная «антироссийскость» мешает странам Прибалтики. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, «антирусскость» не красит прибалтийские республики. До этого Песков рассказал, что заявления главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о наличии у НАТО сил для нападения на Калининград граничат с безумием.