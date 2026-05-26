Песков: Прославление нацистов Киевом подчеркивает обоснованность начала СВО

Официальное прославление Киевом нацистов подчеркивает обоснованность решения о начале специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это лишний раз подчеркивает обоснованность и правильность решения о начале специальной военной операции», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что решение Киева о возвращении праха украинских коллаборационистов времен Великой Отечественной войны демонстрирует коричневую окраску украинских властей.

Ранее о планах вернуть на Украину останки лидеров Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России) заявил президент страны Владимир Зеленский. Он отметил, что лидеры организации похоронены в разных местах, в том числе в Европе и Америке.