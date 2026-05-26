В Бельгии школьный автобус попал в страшное ДТП с поездом

RTL: В Бельгии школьный автобус попал в ДТП с поездом

На севере Бельгии, в Буггенхауте, Восточная Фландрия, микроавтобус с семью школьниками столкнулся с поездом на железнодорожном переезде. Об этом сообщает телеканал RTL.

«С глубокой скорбью я узнал о трагической аварии в Буггенхауте. Мои мысли с пострадавшими и их семьями», — заявил министр внутренних дел Бернар Кентен.

Согласно первоначальному отчету полиции, жертвами аварии по меньшей мере четыре человека, в том числе двое детей. Однако пресс-секретарь федеральной полиции Ан Бергер сообщила, что в школьном автобусе находились семь школьников, водитель и сопровождающий, добавив, что «никто из пассажиров поезда не пострадал». Обстоятельства аварии остаются неясными.

