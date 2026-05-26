14:09, 26 мая 2026Мир

В Бельгии школьный автобус попал в страшное ДТП с поездом

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

На севере Бельгии, в Буггенхауте, Восточная Фландрия, микроавтобус с семью школьниками столкнулся с поездом на железнодорожном переезде. Об этом сообщает телеканал RTL.

«С глубокой скорбью я узнал о трагической аварии в Буггенхауте. Мои мысли с пострадавшими и их семьями», — заявил министр внутренних дел Бернар Кентен.

Согласно первоначальному отчету полиции, жертвами аварии по меньшей мере четыре человека, в том числе двое детей. Однако пресс-секретарь федеральной полиции Ан Бергер сообщила, что в школьном автобусе находились семь школьников, водитель и сопровождающий, добавив, что «никто из пассажиров поезда не пострадал». Обстоятельства аварии остаются неясными.

В декабре 2025 года 16 человек стали жертвами и 20 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия со школьным автобусом на северо-западе Колумбии. Автобус упал в пропасть. Он перевозил учащихся лицея, которые возвращались с экскурсии.

