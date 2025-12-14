Реклама

В ДТП со школьным автобусом погибли 16 человек

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Luis Sánchez / Unsplash

Шестнадцать человек погибли и двадцать получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия со школьным автобусом на северо-западе Колумбии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание El Tiempo.

Губернатор департамента Антиокия Андрес Хулиан Рендон в социальной сети X подтвердил информацию о происшествии. По его словам, автобус упал в пропасть. Он перевозил учащихся лицея, которые возвращались с экскурсии.

Ранее в Ингушетии после столкновения с легковым автомобилем перевернулся автобус со школьниками. Предварительно, в результате ДТП пострадали трое детей. Их доставили в детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

До этого россиянка попала в ДТП с торговой тележкой в Паттайе. Женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму, перелом лицевых костей и руки. Таиландка с тележкой не пострадала.

