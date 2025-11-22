Путешествия
19:30, 22 ноября 2025Путешествия

Россиянка не выжила в результате ДТП с торговой тележкой в Паттайе

Mash: Жительница Иркутска не выжила в результате ДТП с тележкой в Паттайе
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pia Chan / Shutterstock / Fotodom

Жительница Иркутска не выжила после ДТП с торговой тележкой в Паттайе. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным издания, россиянка слетела с байка, ударилась головой о бордюр, а через неделю умерла от кровоизлияния в мозг.

У соотечественницы нашли тяжелую черепно-мозговую травму, переломы лицевых костей и руки. Тайка с тележкой не пострадала.

Россиянка работала дизайнером, переехала из Сибири в тепло полгода назад и всю жизнь мечтала жить в Таиланде. Сейчас ее близкие собирают деньги на похороны и оплату госпиталя.

До этого сообщалось, что российская туристка в одиночку поймала и задержала преступника на мотоцикле, а также помогла сотрудникам правоохранительных органов разогнать банду грабителей телефонов в Буэнос-Айресе.

    Все новости