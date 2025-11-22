Россиянка не выжила в результате ДТП с торговой тележкой в Паттайе

Жительница Иркутска не выжила после ДТП с торговой тележкой в Паттайе. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным издания, россиянка слетела с байка, ударилась головой о бордюр, а через неделю умерла от кровоизлияния в мозг.

У соотечественницы нашли тяжелую черепно-мозговую травму, переломы лицевых костей и руки. Тайка с тележкой не пострадала.

Россиянка работала дизайнером, переехала из Сибири в тепло полгода назад и всю жизнь мечтала жить в Таиланде. Сейчас ее близкие собирают деньги на похороны и оплату госпиталя.

