На въезде в столицу региона России перевернулся автобус со школьниками

В Ингушетии перевернулся автобус со школьниками

В Ингушетии после столкновения с легковым автомобилем перевернулся автобус со школьниками. Авария произошла на въезде в столицу региона России — Магас, передает ТАСС.

По данным ведомства, перевозившая детей «Газель» столкнулась с «Нивой», после чего опрокинулась.

Предварительно, в результате ДТП пострадали трое детей. Их доставили в детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани. Сколько всего детей было в автобусе, не уточняется.

Ранее в Нефтекамске перевернулась перевозившая россиянина машина скорой помощи. В результате ДТП пострадали два человека — пациент и фельдшер.