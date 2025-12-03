В российском городе перевернулась машина скорой помощи с пациентом

В Нефтекамске перевернулась перевозившая пациента машина скорой помощи

В Нефтекамске перевернулась перевозившая пациента машина скорой помощи. О происшествии сообщил начальник ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов в Telegram.

По данным ведомства, на пересечении улиц Юбилейной и Ленина УАЗ столкнулся с Lada Granta. На опубликованных кадрах видно, что после столкновения машина скорой помощи опрокинулась на бок. В момент аварии внутри УАЗа находился пациент.

Как уточнил Севастьянов, скорая пересекла перекресток на запрещенный сигнал светофора со включенными проблесковыми маячками. В результате ДТП пострадали два человека — пациент и фельдшер.

Ранее сообщалось, что машина скорой помощи столкнулась с легковушкой в Санкт-Петербурге. Пострадали двое медиков.