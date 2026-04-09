Когда майскую пенсию можно получить через почту

Почтальоны начнут доставлять пенсии на дом со 2–3 мая. Тогда же выплату можно будет получить в кассе почтового отделения.

График работы конкретного отделения можно посмотреть на официальном сайте или в приложении «Почты России».

Доставка пенсий по почте продлится до 25 мая.

Что делать, если выплаты задержали

Законодательство не разрешает произвольно задерживать социальные выплаты без уважительной причины.