09 апреля 2026, 11:50

Часть россиян останется без пенсий и детских пособий в мае. Почему это не повод жаловаться

Некоторые россияне в мае не получат ежемесячные выплаты на детей и пенсии. Все потому, что им перечислят деньги раньше обычного из-за праздников. Объясняем, кому выплаты придут раньше, а кто получит все в обычные сроки. И что делать, если пенсию или пособие все-таки задержат.
Когда придут детские пособия в мае 2026 года

Выплаты большинства детских пособий перенесут на апрель из-за праздничных дней.

Какие детские выплаты родители получат раньше:

  • единое пособие на детей до 17 лет и по беременности;
  • ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;
  • ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Эти пособия Социальный фонд выплачивает в единый день: 3-го числа каждого месяца получателям перечисляют сумму за предыдущий месяц.

По общему правилу, если дни выплаты приходятся на праздники и выходные, фонд перечисляет средства заранее.

В 2026 году стандартная дата выплат детских пособий приходится на 3 мая, а это праздничный выходной.

Как отдыхаем на майские в 2026 году

Майские праздники в 2026 году будут короткими. Первая часть продлится с 1 по 3 мая (пятница, суббота, воскресенье). Вторая — с 9 по 11 мая (суббота, воскресенье и понедельник).

Так что выплату перечислят заранее — 29–30 апреля.

Но есть важный нюанс: это касается тех, кому деньги приходят на карточку.

Если пособие доставляет почта, выплата пройдет в мае — до 25-го числа по графику работы отделений «Почты России» в каждом регионе.

Какие выплаты не будут переносить в мае 2026 года

Ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до 3 лет.

Ее обычно перечисляют 5-го числа — в мае это рабочий день, соответственно, деньги придут по графику.

Когда выплатят пособия на детей в мае 2026 года: даты

Какая выплатаДата
Единое пособие на детей до 17 лет и по беременности29–30 апреля
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям29–30 апреля
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву29–30 апреля
Ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до 3 лет5 мая

Важно: некоторые регионы устанавливают собственные пособия семьям с детьми. Их оформляют отделы социальной защиты населения. Они выплачивают пособия по своему графику, который нужно уточнять конкретно у них.

Когда придут пенсии в мае 2026 года

График поменяют только для тех, кто получает пенсию через банк в период с 1-го по 4-е число месяца.

Им перечислят выплату 30 апреля.

Какие виды пенсий перечислят досрочно

Правило действует для всех видов пенсий:

  • страховых;
  • социальных;
  • накопительных;
  • пенсий по старости;
  • пенсий по инвалидности.

Если вместе с пенсией приходят другие выплаты Социального фонда, они также будут досрочно перечислены на счет.

Когда майскую пенсию можно получить через почту

Почтальоны начнут доставлять пенсии на дом со 2–3 мая. Тогда же выплату можно будет получить в кассе почтового отделения.

График работы конкретного отделения можно посмотреть на официальном сайте или в приложении «Почты России».

Доставка пенсий по почте продлится до 25 мая.

Что делать, если выплаты задержали

Законодательство не разрешает произвольно задерживать социальные выплаты без уважительной причины.

Разрешенные переносы — только в рамках установленного календаря праздников и рабочих дней, утверждаемого ежегодно для пенсий и детских пособий. Если выплата не пришла в пределах таких установленных сроков (включая досрочный перенос) и вы не видите ее в выписке банка/почты, это уже нарушение, и вы вправе потребовать разъяснение и уточнение причины задержки.

Алексей Головченко
управляющий партнер юридической компании «ЭНСО»
В какие сроки обязаны перечислить пенсии и пособия по закону

Ежемесячные пособия на детей:

  • первая выплата после назначения пособия производится в течение 5 рабочих дней после принятия решения;
  • далее пособия перечисляются с 1‑го по 25‑е число месяца, следующего за месяцем, за который оно выплачивается.

На практике большинство пособий поступает в единый день — 3‑го числа каждого месяца (если выбрано безналичное перечисление).

Пенсии: ежемесячно, по графику, утвержденному для каждого региона.

Куда обращаться, если положенная выплата не поступила:

  • Личный кабинет на сайте Соцфонда через «Госуслуги».
  • «Мобильный клиент СФР» (мессенджер‑бот или мобильное приложение) — можно задать вопрос или подать жалобу‑обращение.
  • Единый телефон — горячая линия СФР (8‑800‑номер, который можно уточнить на сайте СФР по вашему региону).
Что указать в обращении
  • Ф. И. О.;
  • СНИЛС;
  • вид пособия;
  • ожидаемую дату выплаты;
  • реквизиты счета/почты и дату, когда вы последний раз проверяли зачисление;
  • если перевод не отражен в СМС или выписке, можно подать запрос о поступлении средств через банк или почту.

При необходимости можно жаловаться в надзорные органы:

  • в прокуратуру, если выявлен системный просчет или нарушение прав граждан;
  • в региональный орган социальной защиты, если речь о субсидиях регионов, а не только о федеральных пособиях.

Если задержка связана с майскими праздниками, но вам обещали досрочную выплату до 29–30 апреля, а деньги не пришли, то повод для обращения есть.

Алексей Головченко
