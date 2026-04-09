Никаких мемкоинов. Что изменит новый закон о криптовалюте в РоссииРазбираемся с экспертом
Что известно о законопроекте
В начале апреля 2026 года правительство внесло в Госдуму законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах».
Главный принцип, который закладывает закон: владеть криптовалютой можно, платить ею внутри страны — нельзя.
Покупать и продавать крипту разрешат только через лицензированных посредников: биржи, брокеров и криптообменники. Покупать можно будет только наиболее ликвидные монеты из списка Банка России (то есть никаких мемкоинов!), не более 300 000 рублей в год и только после обязательного тестирования. У квалифицированных инвесторов лимитов не будет.
Покупать крипту за рубежом и переводить ее за границу разрешат — но об этом нужно уведомлять ФНС. Туда же придется сообщать об открытии и закрытии зарубежных криптокошельков. За нарушения — штрафы: для должностных лиц от 30 000 до 50 000 рублей, для компаний — от 700 000 до 1 млн рублей.
Когда именно закон вступит в силу, пока неизвестно. Но депутаты говорят, что хотят принять его весной. Если так и будет, он может заработать уже с 1 июля 2026 года.
В чем сильные стороны законопроекта
Раньше нормы о криптовалютах были разбросаны по разным законам, и даже юристы тратили время на то, чтобы разобраться, какое правило применяется в конкретной ситуации. Теперь все ключевые понятия — цифровая валюта, майнинг, цифровые депозитарии, брокеры и обменники — собраны в одном документе. Это упростит юридическую экспертизу сделок.
Закон окончательно закрепляет криптовалюту как имущество, а не деньги. Для рынка это важный сигнал: статус актива определен, а значит, сделки с ним можно структурировать, учитывать и защищать в суде.
Для обычных инвесторов появляется базовый уровень защиты — тесты, лимиты, обязательное информирование о рисках. Это похоже на то, как устроен рынок ценных бумаг. Государство снижает риск того, что человек вложит последние сбережения в сомнительный актив и останется ни с чем.
Наконец, рынок получает понятную инфраструктуру: биржи, депозитарии, лицензированные обменники. Сделки фиксируются, транзакции можно отслеживать. Для добросовестных участников это скорее плюс — теневые игроки и мошенники получают меньше пространства для маневра.
Что вызывает вопросы
Ключевая проблема — большая часть реальных правил появится не в самом законе, а в подзаконных актах. Лимиты годовых вложений для обычных инвесторов, энергетические нормы для майнеров, перечень разрешенных криптовалют, основания для отказа в регистрации — все это будет устанавливать правительство и Банк России отдельными документами. Сколько их будет и когда они выйдут — пока неизвестно.
ВАЖНО
Закон рамочный — это значит, что реальные правила игры станут понятны только после выхода десятков подзаконных актов. Бизнесу стоит следить за ними не менее внимательно, чем за самим законом.
Вторая проблема — сроки. Закон планируется ввести в действие уже этим летом, а полноценная инфраструктура появится позже. У Банка России и ФНС просто не будет времени отладить все процедуры и реестры. Велика вероятность, что формально закон будет работать, а реальные механизмы контроля окажутся сырыми или противоречивыми.
Наконец, в законопроекте размыто разграничены полномочия ведомств. ФНС ведёт реестр майнеров и следит за налогами, Банк России — за допуском компаний на рынок и антиотмывочными требованиями. Где заканчивается зона ответственности одного и начинается зона другого — в документе прописано нечётко. Это создаёт риск двойных проверок и споров между ведомствами о том, кто за что отвечает.
Как новый закон влияет на участников рынка
Закон фактически создает два трека: легальный — через реестры, брокеров и биржи — и неформальный, вне системы. Те, кто выберет второй, потеряют возможность защищать свои права в суде: сделки с незарегистрированными криптовалютами могут быть признаны недействительными.
Отдельный риск — ретроспективные проверки. После вступления закона в силу налоговая, Банк России и Росфинмониторинг начнут обмениваться информацией по новым процедурам. Операции, совершенные в прошлом без регистрации и документирования, могут попасть под проверку.
Каждая значимая операция с криптовалютой предполагает уведомления, учет и отчетность. Ошибка в отчете, пропущенная транзакция или несвоевременно оформленный документ — повод для проверки. Особенно если налоговая начнет применять более жесткие схемы оценки дохода от криптосделок.
Майнеры-ИП и компании, которые организуют обращение цифровых валют, обязаны войти в реестры, соблюдать требования к капиталу и выполнять антимониторинговые процедуры. Незарегистрированный майнинг теряет юридическую защиту: суды могут не принимать требования по сделкам, если стороны не уведомили ФНС и не прошли регистрацию.
Другой риск: правительство получит право устанавливать региональные ограничения на майнинг и лимиты по энергопотреблению. Превышение лимитов может обернуться проверками и штрафами — даже если сам майнинг формально не нарушает уголовный кодекс.
Три шага, которые стоит сделать прямо сейчас
Разберитесь, в какую категорию вы попадаете. Майнер, брокер, розничный инвестор, работодатель с криптосхемами — у каждого свой уровень регуляторного риска и свои требования. Чем раньше вы это поймете, тем проще будет выстроить правильную модель работы.
Настройте учет операций. Каждая транзакция с криптовалютой потенциально попадает в поле зрения ФНС. Отсутствие документации — это не просто неудобство, это риск доначислений и штрафов. Если учёта нет — самое время его выстроить.
Проверьте все схемы, связанные с криптовалютой. Это касается и инвестиций, и мотивационных программ для сотрудников, и любых расчётов с контрагентами. Если что-то выглядит как серая схема — скорее всего, после принятия закона она таковой и будет признана.