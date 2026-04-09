Покупать и продавать крипту разрешат только через лицензированных посредников: биржи, брокеров и криптообменники. Покупать можно будет только наиболее ликвидные монеты из списка Банка России (то есть никаких мемкоинов!), не более 300 000 рублей в год и только после обязательного тестирования. У квалифицированных инвесторов лимитов не будет.

Покупать крипту за рубежом и переводить ее за границу разрешат — но об этом нужно уведомлять ФНС. Туда же придется сообщать об открытии и закрытии зарубежных криптокошельков. За нарушения — штрафы: для должностных лиц от 30 000 до 50 000 рублей, для компаний — от 700 000 до 1 млн рублей.

Когда именно закон вступит в силу, пока неизвестно. Но депутаты говорят, что хотят принять его весной. Если так и будет, он может заработать уже с 1 июля 2026 года.

В чем сильные стороны законопроекта

Раньше нормы о криптовалютах были разбросаны по разным законам, и даже юристы тратили время на то, чтобы разобраться, какое правило применяется в конкретной ситуации. Теперь все ключевые понятия — цифровая валюта, майнинг, цифровые депозитарии, брокеры и обменники — собраны в одном документе. Это упростит юридическую экспертизу сделок.

Закон окончательно закрепляет криптовалюту как имущество, а не деньги. Для рынка это важный сигнал: статус актива определен, а значит, сделки с ним можно структурировать, учитывать и защищать в суде.