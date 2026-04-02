02 апреля 2026, 10:27

Чисто для мотивации. Что будет, если платить зарплату криптовалютой в России

В 2026 году криптовалюту в России официально признали имуществом. Для бизнеса это создало соблазн: а что, если платить сотрудникам не рублями, а биткоином? Закон это запрещает — но не везде и не всегда. Вместе с юристом разобрались, где проходит эта граница и чем рискует работодатель, который ее не замечает.
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Эксперт статьи:

София Жидких
юрист Key Consulting Group

Зарплата в криптовалюте: почему это невозможно

Зарплата выплачивается только в рублях. Так велит Трудовой кодекс.

Частично — не более 20% — можно платить в другой форме, но только если это не противоречит федеральному законодательству.

В случае с криптовалютой — противоречит. Закон запрещает использовать криптовалюту для оплаты товаров, работ и услуг. Труд с юридической точки зрения — это услуга, зарплата — плата за нее. Значит, платить криптовалютой нельзя ни полностью, ни в счет тех самых 20%.

ВАЖНО
Криптовалюту в России признали имуществом — но не платежным средством. Это принципиально разные категории. Можно владеть биткоином, но нельзя им расплачиваться.

Словом, в части зарплаты пространства для маневра почти нет. Но это не значит, что цифровые активы в корпоративной практике бесполезны.

Как законно использовать криптовалюту для мотивации сотрудников

Запрет касается зарплаты — но не любых выплат вообще. Цифровые активы можно использовать как дополнительный инструмент поощрения, если они не подменяют основную оплату труда и оформлены отдельно от трудового договора.

Один из рабочих сценариев — долгосрочное удержание ключевых сотрудников. Компания передает цифровой актив не как премию за квартал, а как инструмент участия в росте проекта. Сотрудник получает не гарантированную выплату, а долю в чем-то, что может вырасти в цене — или не вырасти.

Похожая логика работает в инвестиционных программах для сотрудников. Ключевое условие — участие добровольное, и сотрудник принимает на себя финансовый риск. В этом случае речь идет уже не об оплате труда, а об отдельной инвестиционной сделке, которая оформляется самостоятельным соглашением.

Наконец, самый простой сценарий — разовое поощрение вне системы оплаты труда. Компания передает сотруднику цифровой актив как самостоятельный подарок или бонус — не как часть премиальной системы, не по трудовому договору.

ВАЖНО
Во всех этих сценариях работает одно правило: цифровой актив не должен заменять зарплату и быть встроен в обязательную систему оплаты труда.

Как только выплата становится регулярной и привязанной к KPI — она превращается в зарплату. Со всеми вытекающими.

А если не криптовалюта, а ЦФА?

Цифровые финансовые активы и криптовалюта — разные инструменты с точки зрения закона, и путать их не стоит.

В чем разница между криптовалютой и ЦФА

Криптовалюта — децентрализованный актив, который не привязан ни к какому регулятору. Закон признает ее имуществом, но запрещает использовать как платежное средство.

ЦФА — это цифровые права, которые выпускаются через специального оператора, включенного в реестр Банка России. По своей природе они ближе к цифровым облигациям или правам требования: за ними стоит конкретный эмитент, конкретные обязательства и государственный надзор.

Подробнее про ЦФА и как на них зарабатывать рассказывали в отдельной статье.

Для трудового права сути это не меняет. Зарплата по-прежнему должна выплачиваться в рублях — и ни криптовалюта, ни ЦФА денежной формой оплаты труда не являются.

Включать ЦФА в обязательную систему премирования так же рискованно, как и криптовалюту. Использовать их безопаснее только как отдельный инвестиционный или мотивационный инструмент вне трудового договора.

Какие есть риски

В российском праве действует принцип «содержание важнее формы»: если выплата по факту является зарплатой, ее признают зарплатой — независимо от того, как она называется в документах и в каком формате передается.

Главный сигнал для проверяющих — регулярность и привязка к обязанностям. Если сотрудник каждый месяц получает криптовалюту за выполнение KPI и не несет при этом никакого инвестиционного риска — это зарплата.

Последствия переквалификации неприятные: доначисление НДФЛ и страховых взносов, штрафы.

Что делать работодателю

Если компания хочет использовать криптовалюту или ЦФА в мотивационных программах, главное правило одно: цифровой актив должен жить отдельно от зарплаты. Не в трудовом договоре, не в положении о премировании, не в KPI — а в самостоятельном соглашении.

Три базовых принципа, которые снижают риски:

  1. Зарплата — только в рублях и строго по графику. Никаких задержек под предлогом «скоро переведем криптой».

  2. Цифровой актив оформляется отдельным документом, который не связан с трудовыми обязанностями. Чем меньше в этом документе слов «премия», «KPI» и «выполнение плана» — тем лучше.

  3. Участие сотрудника — добровольное, а сама программа желательно имеет инвестиционный или долгосрочный характер. Сотрудник должен понимать, что берет на себя риск: актив может вырасти, а может упасть.

ВАЖНО
Простой тест для работодателя: если убрать криптовалютную выплату — изменится ли что-то в трудовых отношениях с сотрудником? Если да, значит, она фактически является частью зарплаты. Это риск.

Чем чище отделена мотивационная конструкция от регулярной оплаты труда, тем меньше поводов у проверяющих задавать неудобные вопросы.

