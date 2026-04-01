Социальные пенсии: кому и на сколько повысят

С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8% (коэффициент — 1,068). Соответствующее постановление правительства (№ 197) пописали в конце февраля. Мера затронет около 3,5–4,3 млн человек.

Прибавка в среднем составит от 600 до 1200 рублей в зависимости от категории. Однако эксперты отмечают, что нынешний рост не покрывает реальную инфляцию, которая держится на уровне 7–8%.