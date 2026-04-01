31 марта 2026, 21:00

С 1 апреля россиянам пересчитают пенсии и обновят регламенты ЖКХ. Кому положена прибавка и как не переплатить по счетчикам

С 1 апреля власти проиндексируют социальные пенсии на 6,8%, что затронет более четырех миллионов человек. Одновременно коммунальные службы ужесточают контроль за счетчиками: просроченная поверка прибора автоматически переводит оплату на норматив с повышающим коэффициентом. Кроме того, вступают в силу единые сроки оплаты ЖКУ. Разбираемся, кто именно получит прибавку к пенсии и как не переплатить за воду из-за новых требований к приборам учета.
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Социальные пенсии: кому и на сколько повысят

С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8% (коэффициент — 1,068). Соответствующее постановление правительства (№ 197) пописали в конце февраля. Мера затронет около 3,5–4,3 млн человек.

Прибавка в среднем составит от 600 до 1200 рублей в зависимости от категории. Однако эксперты отмечают, что нынешний рост не покрывает реальную инфляцию, которая держится на уровне 7–8%.

Структура расходов пенсионеров отличается от средней: значительную часть их бюджета занимают траты на еду, медикаменты и коммунальные услуги. Именно поэтому даже после индексации рост выплат часто не покрывает реальное подорожание повседневной жизни. Из-за этого возникает замкнутый круг. Государство выполняет обязательства по повышению пенсий, но уровень жизни пожилых людей все равно не успевает за изменением цен

Дмитрий Алексеев
экономист и социолог

Кого это касается. В отличие от страховой пенсии (которую повысили на 7,6% в январе), социальная не зависит от трудового стажа и накопленных пенсионных баллов. Право на нее имеют три основные категории граждан:

  • Люди, которым не хватило официального стажа для выхода на страховую пенсию по старости. На социальную пенсию они выходят на 5 лет позже общеустановленного

возраста (в 2026 году это 69 лет для мужчин и 64 года для женщин).

  • Люди с инвалидностью (I, II и III групп, включая инвалидов с детства).

  • Несовершеннолетние и студенты-очники до 23 лет, потерявшие одного или обоих родителей (пенсия по потере кормильца).

После перерасчета средний размер социальной пенсии по стране достигнет 16 590 рублей.

Размеры социальных пенсий до и после индексации 1 апреля 2026 года

Категория получателейСумма до 1 апреля (рубли)Сумма после 1 апреля (рубли)
Инвалиды второй группы, пенсионеры по старости и представители малочисленных народов Севера8 8249 424
Инвалиды первой группы17 64818 848
Дети-инвалиды и инвалиды с детства первой группы21 17722 617

Соцфонд сделает перерасчет сам, подавать заявления не нужно. Однако получателям социальной пенсии стоит помнить, что выплата автоматически приостанавливается, если пенсионер официально устраивается на работу (по трудовому или гражданско-правовому договору).

В апреле также вырастут выплаты у пенсионеров, которые отметили 80-летие в марте или получили первую группу инвалидности. Им в два раза увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии.

Если день рождения или установление группы инвалидности выпали на середину марта, в апреле придет доплата и за часть прошлого месяца.

В Госдуме напомнили о важном нюансе: надбавки за 80-летие и за первую группу инвалидности не суммируют. Это альтернативные основания, поэтому выплату увеличивают только один раз — по тому событию, которое наступило раньше.

Что изменится в ЖКХ: строгий учет счетчиков

С 1 апреля ужесточаются правила контроля за приборами учета потребления воды, газа и электричества. Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании (УК) начнут строже следить за сроками поверки счетчиков и своевременной передачей показаний.

Что это значит для потребителя. Если срок поверки счетчика истек или жилец систематически забывает передавать данные, прибор будет официально приравнен к неисправному или отсутствующему. В этом случае расчет платы автоматически переводится на норматив потребления с применением повышающих коэффициентов.

Для тех, кто привык экономить ресурсы и платить по факту, это может обернуться кратным ростом сумм в квитанциях. Вернуться к привычной схеме оплаты можно будет только после прохождения официальной поверки или замены оборудования.

Контекст. с 1 марта в России действует единый график оплаты услуг ЖКХ. Раньше сроки оплаты часто регулировались договором с УК: многие платили 20-го или 25-го числа месяца, следующего за расчетным.

ФАС сможет сама пересматривать тарифы ЖКХ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) с 3 апреля сможет самостоятельно пересматривать тарифы ЖКХ в регионах. Раньше ведомство только выдавало предписания, которые местные власти часто игнорировали. Теперь, если регион неоднократно откажется выполнять требования центра, ФАС в ручном режиме снизит завышенные цены.

Тарифы ЖКХ с 1 апреля остаются на уровне января (когда они выросли на 1,7% из-за НДС). Однако уже с 1 октября 2026 года тарифы — в зависимости от региона — поднимутся на 8–22%. Самый мощный скачок ожидается в Ставропольском крае.

