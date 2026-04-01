С 1 апреля россиянам пересчитают пенсии и обновят регламенты ЖКХ. Кому положена прибавка и как не переплатить по счетчикам
Социальные пенсии: кому и на сколько повысят
С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8% (коэффициент — 1,068). Соответствующее постановление правительства (№ 197) пописали в конце февраля. Мера затронет около 3,5–4,3 млн человек.
Прибавка в среднем составит от 600 до 1200 рублей в зависимости от категории. Однако эксперты отмечают, что нынешний рост не покрывает реальную инфляцию, которая держится на уровне 7–8%.
Структура расходов пенсионеров отличается от средней: значительную часть их бюджета занимают траты на еду, медикаменты и коммунальные услуги. Именно поэтому даже после индексации рост выплат часто не покрывает реальное подорожание повседневной жизни. Из-за этого возникает замкнутый круг. Государство выполняет обязательства по повышению пенсий, но уровень жизни пожилых людей все равно не успевает за изменением цен
Кого это касается. В отличие от страховой пенсии (которую повысили на 7,6% в январе), социальная не зависит от трудового стажа и накопленных пенсионных баллов. Право на нее имеют три основные категории граждан:
- Люди, которым не хватило официального стажа для выхода на страховую пенсию по старости. На социальную пенсию они выходят на 5 лет позже общеустановленного
возраста (в 2026 году это 69 лет для мужчин и 64 года для женщин).
Люди с инвалидностью (I, II и III групп, включая инвалидов с детства).
Несовершеннолетние и студенты-очники до 23 лет, потерявшие одного или обоих родителей (пенсия по потере кормильца).
После перерасчета средний размер социальной пенсии по стране достигнет 16 590 рублей.
Размеры социальных пенсий до и после индексации 1 апреля 2026 года
|Категория получателей
|Сумма до 1 апреля (рубли)
|Сумма после 1 апреля (рубли)
|Инвалиды второй группы, пенсионеры по старости и представители малочисленных народов Севера
|8 824
|9 424
|Инвалиды первой группы
|17 648
|18 848
|Дети-инвалиды и инвалиды с детства первой группы
|21 177
|22 617
Соцфонд сделает перерасчет сам, подавать заявления не нужно. Однако получателям социальной пенсии стоит помнить, что выплата автоматически приостанавливается, если пенсионер официально устраивается на работу (по трудовому или гражданско-правовому договору).
В апреле также вырастут выплаты у пенсионеров, которые отметили 80-летие в марте или получили первую группу инвалидности. Им в два раза увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии.
Если день рождения или установление группы инвалидности выпали на середину марта, в апреле придет доплата и за часть прошлого месяца.
В Госдуме напомнили о важном нюансе: надбавки за 80-летие и за первую группу инвалидности не суммируют. Это альтернативные основания, поэтому выплату увеличивают только один раз — по тому событию, которое наступило раньше.
Что изменится в ЖКХ: строгий учет счетчиков
С 1 апреля ужесточаются правила контроля за приборами учета потребления воды, газа и электричества. Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании (УК) начнут строже следить за сроками поверки счетчиков и своевременной передачей показаний.
Что это значит для потребителя. Если срок поверки счетчика истек или жилец систематически забывает передавать данные, прибор будет официально приравнен к неисправному или отсутствующему. В этом случае расчет платы автоматически переводится на норматив потребления с применением повышающих коэффициентов.
Для тех, кто привык экономить ресурсы и платить по факту, это может обернуться кратным ростом сумм в квитанциях. Вернуться к привычной схеме оплаты можно будет только после прохождения официальной поверки или замены оборудования.
Контекст. с 1 марта в России действует единый график оплаты услуг ЖКХ. Раньше сроки оплаты часто регулировались договором с УК: многие платили 20-го или 25-го числа месяца, следующего за расчетным.
ФАС сможет сама пересматривать тарифы ЖКХ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) с 3 апреля сможет самостоятельно пересматривать тарифы ЖКХ в регионах. Раньше ведомство только выдавало предписания, которые местные власти часто игнорировали. Теперь, если регион неоднократно откажется выполнять требования центра, ФАС в ручном режиме снизит завышенные цены.
Тарифы ЖКХ с 1 апреля остаются на уровне января (когда они выросли на 1,7% из-за НДС). Однако уже с 1 октября 2026 года тарифы — в зависимости от региона — поднимутся на 8–22%. Самый мощный скачок ожидается в Ставропольском крае.
