Коммуналка +22%: где и у кого в России тарифы ЖКХ взлетят сильнее всего в 2026 году
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Январь: налог на добавленную стоимость
Первая волна подорожания накроет всю страну одинаково. С 1 января 2026 года тарифы на коммунальные услуги вырастут во всех регионах на 1,7%, следует из распоряжения правительства.
Все дело в налогах: с нового года ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в России подскочит с 20 до 22%. Он включен в стоимость всех коммунальных услуг, поэтому тарифы пришлось скорректировать.
На 1,7% подорожают все коммунальные услуги: вода, отопление, электричество и газ. А вот плата за услуги управляющей компании, вывоз мусора и капремонт может измениться иначе — эти ставки определяют местные власти или сами жильцы.
Октябрь: где тарифы вырастут сильнее всего
Самое болезненное повышение тарифов произойдет с 1 октября 2026 года. Но оно будет неодинаковым. Правительство утвердило предельные индексы для каждого региона отдельно.
Разница оказалась колоссальной — от 8 до 22%.
Такой разброс объясняют износом сетей. Где-то нужны огромные вложения на модернизацию труб и котельных, и эти деньги закладывают в платежки.
Сильнее всего тарифы вырастут в Ставропольском крае (на 22%), Республике Дагестан (на 19,7%), Тамбовской (на 17,5%) и Тюменской областях (на 17,2%), Северной Осетии (на 16,3%).
У москвичей платежки потяжелеют на 15%, у петербуржцев — на 14,6%.
|Субъект РФ
|Рост тарифов с 1 октября 2026
|Регионы с максимальным ростом
|Ставропольский край
|22,0%
|Республика Дагестан
|19,7%
|Тамбовская область
|17,5%
|Тюменская область
|17,2%
|Северная Осетия — Алания
|16,3%
|Города федерального значения
|Город Москва
|15,0%
|Город Санкт-Петербург
|14,6%
|Город Севастополь
|13,8%
|Другие регионы
|Республика Адыгея
|9,6%
|Республика Алтай
|11,6%
|Республика Башкортостан
|10,7%
|Республика Бурятия
|8,9%
|Республика Ингушетия
|11,9%
|Кабардино-Балкарская Республика
|9,6%
|Республика Калмыкия
|9,8%
|Карачаево-Черкесская Республика
|12,6%
|Республика Карелия
|9,9%
|Республика Коми
|15,3%
|Республика Крым
|11,9%
|Республика Марий Эл
|9,4%
|Республика Мордовия
|11,9%
|Республика Саха (Якутия)
|15,0%
|Республика Татарстан
|13,4%
|Республика Тыва
|10,3%
|Удмуртская Республика
|15,0%
|Республика Хакасия
|8,0%
|Чеченская Республика
|9,2%
|Чувашская Республика
|10,7%
|Алтайский край
|10,0%
|Забайкальский край
|12,0%
|Камчатский край
|9,9%
|Краснодарский край
|9,6%
|Красноярский край
|15,0%
|Пермский край
|15,0%
|Приморский край
|9,2%
|Хабаровский край
|9,9%
|Амурская область
|9,9%
|Архангельская область
|12,0%
|Астраханская область
|9,9%
|Белгородская область
|13,0%
|Брянская область
|11,1%
|Владимирская область
|12,3%
|Волгоградская область
|9,4%
|Вологодская область
|9,7%
|Воронежская область
|9,9%
|Ивановская область
|9,9%
|Иркутская область
|13,0%
|Калининградская область
|9,9%
|Калужская область
|9,7%
|Кемеровская область - Кузбасс
|12,0%
|Кировская область
|8,9%
|Костромская область
|9,6%
|Курганская область
|12,4%
|Курская область
|11,4%
|Ленинградская область
|9,2%
|Липецкая область
|12,8%
|Сахалинская область
|9,0%
|Свердловская область
|9,6%
|Смоленская область
|12,0%
|Тверская область
|13,7%
|Томская область
|9,0%
|Тульская область
|9,8%
|Ульяновская область
|9,9%
|Челябинская область
|14,0%
|Ярославская область
|14,0%
|Еврейская автономная область
|9,8%
|Ненецкий автономный округ
|12,0%
|Ханты-Мансийский АО — Югра
|10,7%
|Чукотский автономный округ
|8,0%
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|15,0%
При этом в некоторых регионах местные власти смогут поднять тарифы еще выше установленного предела — правительство разрешает так делать.. Например, в отдельных городах Ставропольского края рост может достигнуть почти 22% сверх основной индексации.
Для Москвы и Петербурга отклонение нулевое — выше установленной планки прыгнуть нельзя.
Ранее в Госдуме увидели в серьезном повышении тарифов ЖКХ признаки скрытой инфляции.
Пусть зарплаты на такой же процент увеличивают, а то они говорят, что инфляции нет, а инфляция есть. Вот она, инфляция, и вылезла. Значит, у нас она вовсе не 9,5%, а все 20%.
Кому будет платить тяжелее всех
Больше всего повышение ударит по жителям тех регионов, где коммуналка уже дорожала рекордными темпами в прошлом году.
Например, в 2025 году тарифы сильнее всего выросли в Пермском крае (+21,1%), Кемеровской области (+19,8%) и Северной Осетии (+19,1%), напоминает RTVI.
В 2026-м жителям этих регионов снова придется несладко: в Перми добавят еще 15%, в Кузбассе — 12%, а в Осетии — 16,3%.
Кому положены субсидии и льготы по ЖКХ в 2026 году
Государство частично компенсирует расходы на коммуналку тем, кто тратит на нее слишком большую долю своего дохода.
Помощь бывает двух видов: льготы и субсидии.
Льготы предоставляют определенным категориям граждан независимо от их дохода — это ветераны, инвалиды, герои РФ, чернобыльцы, многодетные семьи. В зависимости от статуса они могут получить скидку в 50% и более.
Субсидии назначают адресно, исходя из доходов семьи. Право на них возникает, если расходы на ЖКУ превышают установленный в регионе порог от общего дохода семьи (на федеральном уровне — 22%, но бывает и ниже).
С нового года вырастет прожиточный минимум. Это значит, что больше семей смогут претендовать на субсидии, а для самых нуждающихся размер помощи может увеличиться.
Например, субсидию пересчитают пенсионерам, для которых ПМ вырастет на 1000 рублей. Они будут платить меньше.
Кроме того, неработающим пенсионерам, чей доход окажется ниже регионального прожиточного минимума, социальную доплату до этого уровня будут назначать автоматически.
Как оформить помощь
Чтобы получить льготы или субсидии, нужно обратиться в отдел соцзащиты, МФЦ или подать заявление через «Госуслуги». Потребуются паспорта, справки о доходах и документы, подтверждающие право на льготу.
- Распоряжение Правительства РФ от 25.11.2025 № 3413-р // Официальный интернет-портал правовой информации, — 2025
- Распоряжение Правительства РФ от 15.11.2024 № 3287-р // Официальный интернет-портал правовой информации, — 2024
- Какие тарифы ЖКХ повысят с 1 января 2026 года и на сколько // GOGOV, — 2025
- «Скрывают инфляцию»: решение властей по тарифам ЖКХ вызвало возмущение в Госдуме // RTVI, — 2025
- Как повышение налогов и индексация тарифов ЖКХ скажутся на инфляции в 2026 году // Metro, — 2025
- С 1 января пенсионеры и малоимущие освобождаются от оплаты 50% и 100% за ЖКХ. Проверьте в списках себя // Юга.ру, — 2025