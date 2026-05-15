Кому будет платить тяжелее всех

Больше всего повышение ударит по жителям тех регионов, где коммуналка уже дорожала рекордными темпами в прошлом году.

Например, в 2025 году тарифы сильнее всего выросли в Пермском крае (+21,1%), Кемеровской области (+19,8%) и Северной Осетии (+19,1%), напоминает RTVI.

В 2026-м жителям этих регионов снова придется несладко: в Перми добавят еще 15%, в Кузбассе — 12%, а в Осетии — 16,3%.

Кому положены субсидии и льготы по ЖКХ в 2026 году

Государство частично компенсирует расходы на коммуналку тем, кто тратит на нее слишком большую долю своего дохода.

Помощь бывает двух видов: льготы и субсидии.

Льготы предоставляют определенным категориям граждан независимо от их дохода — это ветераны, инвалиды, герои РФ, чернобыльцы, многодетные семьи. В зависимости от статуса они могут получить скидку в 50% и более.

Субсидии назначают адресно, исходя из доходов семьи. Право на них возникает, если расходы на ЖКУ превышают установленный в регионе порог от общего дохода семьи (на федеральном уровне — 22%, но бывает и ниже).

С нового года вырастет прожиточный минимум . Это значит, что больше семей смогут претендовать на субсидии, а для самых нуждающихся размер помощи может увеличиться.

Например, субсидию пересчитают пенсионерам, для которых ПМ вырастет на 1000 рублей. Они будут платить меньше.