Деньги
15 мая 2026, 09:23

Коммуналка +22%: где и у кого в России тарифы ЖКХ взлетят сильнее всего в 2026 году

Тарифы ЖКХ в 2026 году подорожают дважды. Сначала немного — на 1,7% с 1 января. А вот осенью куда заметнее — вплоть до 22% в зависимости от региона. В правительстве говорят о необходимости латать дыры в ЖКХ, но в Госдуме уже увидели в этом реальную инфляцию и попытки ее скрыть. Публикуем полную таблицу роста тарифов ЖКХ по регионам и напоминаем, кто может получить субсидию от государства.
Коммуналка +22%: где и у кого в России тарифы ЖКХ взлетят сильнее всего в 2026 году

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Январь: налог на добавленную стоимость

Первая волна подорожания накроет всю страну одинаково. С 1 января 2026 года тарифы на коммунальные услуги вырастут во всех регионах на 1,7%, следует из распоряжения правительства.

Все дело в налогах: с нового года ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в России подскочит с 20 до 22%. Он включен в стоимость всех коммунальных услуг, поэтому тарифы пришлось скорректировать.

На 1,7% подорожают все коммунальные услуги: вода, отопление, электричество и газ. А вот плата за услуги управляющей компании, вывоз мусора и капремонт может измениться иначе — эти ставки определяют местные власти или сами жильцы.

Октябрь: где тарифы вырастут сильнее всего

Самое болезненное повышение тарифов произойдет с 1 октября 2026 года. Но оно будет неодинаковым. Правительство утвердило предельные индексы для каждого региона отдельно.

Разница оказалась колоссальной — от 8 до 22%.

Такой разброс объясняют износом сетей. Где-то нужны огромные вложения на модернизацию труб и котельных, и эти деньги закладывают в платежки.

Сильнее всего тарифы вырастут в Ставропольском крае (на 22%), Республике Дагестан (на 19,7%), Тамбовской (на 17,5%) и Тюменской областях (на 17,2%), Северной Осетии (на 16,3%).

У москвичей платежки потяжелеют на 15%, у петербуржцев — на 14,6%.

Субъект РФРост тарифов с 1 октября 2026
Регионы с максимальным ростом
Ставропольский край22,0%
Республика Дагестан19,7%
Тамбовская область17,5%
Тюменская область17,2%
Северная Осетия — Алания16,3%
Города федерального значения
Город Москва15,0%
Город Санкт-Петербург14,6%
Город Севастополь13,8%
Другие регионы
Республика Адыгея9,6%
Республика Алтай11,6%
Республика Башкортостан10,7%
Республика Бурятия8,9%
Республика Ингушетия11,9%
Кабардино-Балкарская Республика9,6%
Республика Калмыкия9,8%
Карачаево-Черкесская Республика12,6%
Республика Карелия9,9%
Республика Коми15,3%
Республика Крым11,9%
Республика Марий Эл9,4%
Республика Мордовия11,9%
Республика Саха (Якутия)15,0%
Республика Татарстан13,4%
Республика Тыва10,3%
Удмуртская Республика15,0%
Республика Хакасия8,0%
Чеченская Республика9,2%
Чувашская Республика10,7%
Алтайский край10,0%
Забайкальский край12,0%
Камчатский край9,9%
Краснодарский край9,6%
Красноярский край15,0%
Пермский край15,0%
Приморский край9,2%
Хабаровский край9,9%
Амурская область9,9%
Архангельская область12,0%
Астраханская область9,9%
Белгородская область13,0%
Брянская область11,1%
Владимирская область12,3%
Волгоградская область9,4%
Вологодская область9,7%
Воронежская область9,9%
Ивановская область9,9%
Иркутская область13,0%
Калининградская область9,9%
Калужская область9,7%
Кемеровская область - Кузбасс12,0%
Кировская область8,9%
Костромская область9,6%
Курганская область12,4%
Курская область11,4%
Ленинградская область9,2%
Липецкая область12,8%
Сахалинская область9,0%
Свердловская область9,6%
Смоленская область12,0%
Тверская область13,7%
Томская область9,0%
Тульская область9,8%
Ульяновская область9,9%
Челябинская область14,0%
Ярославская область14,0%
Еврейская автономная область9,8%
Ненецкий автономный округ12,0%
Ханты-Мансийский АО — Югра10,7%
Чукотский автономный округ8,0%
Ямало-Ненецкий автономный округ15,0%

При этом в некоторых регионах местные власти смогут поднять тарифы еще выше установленного предела — правительство разрешает так делать.. Например, в отдельных городах Ставропольского края рост может достигнуть почти 22% сверх основной индексации.

Для Москвы и Петербурга отклонение нулевое — выше установленной планки прыгнуть нельзя.

Ранее в Госдуме увидели в серьезном повышении тарифов ЖКХ признаки скрытой инфляции.

Пусть зарплаты на такой же процент увеличивают, а то они говорят, что инфляции нет, а инфляция есть. Вот она, инфляция, и вылезла. Значит, у нас она вовсе не 9,5%, а все 20%.

Николай Арефьев
первый зампред Комитета Госдумы по экономполитике

Кому будет платить тяжелее всех

Больше всего повышение ударит по жителям тех регионов, где коммуналка уже дорожала рекордными темпами в прошлом году.

Например, в 2025 году тарифы сильнее всего выросли в Пермском крае (+21,1%), Кемеровской области (+19,8%) и Северной Осетии (+19,1%), напоминает RTVI.

В 2026-м жителям этих регионов снова придется несладко: в Перми добавят еще 15%, в Кузбассе — 12%, а в Осетии — 16,3%.

Кому положены субсидии и льготы по ЖКХ в 2026 году

Государство частично компенсирует расходы на коммуналку тем, кто тратит на нее слишком большую долю своего дохода.

Помощь бывает двух видов: льготы и субсидии.

Льготы предоставляют определенным категориям граждан независимо от их дохода — это ветераны, инвалиды, герои РФ, чернобыльцы, многодетные семьи. В зависимости от статуса они могут получить скидку в 50% и более.

Субсидии назначают адресно, исходя из доходов семьи. Право на них возникает, если расходы на ЖКУ превышают установленный в регионе порог от общего дохода семьи (на федеральном уровне — 22%, но бывает и ниже).

С нового года вырастет прожиточный минимум. Это значит, что больше семей смогут претендовать на субсидии, а для самых нуждающихся размер помощи может увеличиться.

Например, субсидию пересчитают пенсионерам, для которых ПМ вырастет на 1000 рублей. Они будут платить меньше.

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Кроме того, неработающим пенсионерам, чей доход окажется ниже регионального прожиточного минимума, социальную доплату до этого уровня будут назначать автоматически.

Как оформить помощь

Чтобы получить льготы или субсидии, нужно обратиться в отдел соцзащиты, МФЦ или подать заявление через «Госуслуги». Потребуются паспорта, справки о доходах и документы, подтверждающие право на льготу.

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