Удаление приложений VK из App Store назвали репрессиями против российских разработчиков

Депутат Ющенко назвал недружественным шагом удаление приложений VK из App Store

Удаление российских приложений из магазина App Store является крайне недружественным и непрофессиональным шагом, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

«Это не соответствует никаким нормам этики и вообще пониманию развития коммуникационных систем. Если App Store определяет себя как магазин цифровых приложений, то он не может быть подвержен никакой цензуре», — добавил депутат.

По его мнению, команда VK должна начать переговоры с Apple, чтобы немедленно вернуть в App Store приложения, которыми пользуется огромное количество людей.

Ющенко назвал случившееся репрессивными действиями против российских разработчиков. «На мой взгляд, это какое-то политизированное решение, но с чем оно связано, непонятно», — заключил парламентарий.

25 июня сразу несколько приложений VK пропали из российского App Store. Речь идет о главном приложении VK, а также о сервисах «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «VK Видео». Кроме того, Apple удалила из своего магазина «Mail.ru», «Одноклассники» и «Дзен».