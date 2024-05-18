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17:41, 18 мая 2024Экономика

В России арестовали активы немецкого банка

Российский суд арестовал активы немецкого Коммерцбанка на 94 миллиона евро

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску «Русхимальянса» наложил арест на активы немецкого Коммерцбанка в пределах 93,69 миллиона евро или эквивалентной суммы в иных валютах, сообщает РИА Новости.

Обеспечительные меры приняты в связи с требованием взыскать выплату по банковской гарантии и неустойку за просрочку. Отмечается, что под арест в том числе попали акции, ценные бумаги и здание банка на Кадашевской набережной Москвы.

Истец — совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи», являющееся оператором проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге, судится с немецкими Deutsche Bank и Commerzbank, а также итальянским банком UniСredit, которые выступали гарантами сделки между «Русхимальянсом» и инжиниринговой компанией Linde — бывшим подрядчиком проекта в Усть-Луге, приостановившим работы из-за санкций ЕС.

Ранее стало известно, что тот же суд арестовал российские активы Deutsche Bank почти на 240 миллионов евро, а также активы «дочек» ЮниКредит Банк в России и Германии (UniСredit Bank AG) на 462,67 миллиона евро. С самой Linde в феврале 2024 года арбитраж взыскал 993 миллионов евро и 44 миллиардов рублей (всего около 142 миллиардов рублей)

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