В США взлетело количество уволенных

В 2025 году количество увольнений в США выросло в полтора раза

В 2025 году количество увольнений в США выросло в полтора раза (плюс 54 процента) в годовом выражении. Об этом сообщает Challenger, Gray & Christmas.

Согласно отчету международной компании, с начала года работы лишились 1,2 миллиона сотрудников — это рекордное число с 2020 года. Только из-за внедрения искусственного интеллекта (ИИ) были уволены почти 55 тысяч человек.

В ноябре американские работодатели объявили о сокращении 71 321 рабочего места, что на 24 процента больше год к году — в ноябре 2024-го было объявлено о сокращении 57 727 сотрудников. Общее количество сокращений в ноябре стало самым высоким за месяц с 2022 года, когда было объявлено о сокращении 76 835 человек. Это уже восьмой раз в этом году, когда количество сокращений превышает показатель за аналогичный месяц прошлого года.

«В прошлом месяце планы по сокращению штата были отменены, что, безусловно, является положительным знаком. Тем не менее с 2008 года сокращение рабочих мест в ноябре превышало 70 тысяч только дважды: в 2022 и 2008 годах», — сказал Энди Челленджер, эксперт по рабочим местам и директор по доходам компании Challenger, Gray & Christmas.

Как отмечают аналитики, американские работодатели с начала года объявили о минимальном за последние 15 лет количестве открытых вакансий.

Как ранее сообщал Bloomberg, потребительская уверенность в США в ноябре снизилась до минимальных за семь месяцев значений. Соответствующий показатель упал на 6,8 пункта, до 88,7, и оказался ниже всех оценок экономистов, опрошенных агентством. Причиной такой динамики стала растущая обеспокоенность населения по поводу того, как высокие цены и остывающий рынок труда влияют на финансы американцев.

