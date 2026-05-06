Сбежавшие из СИЗО в Екатеринбурге осужденные выслушали приговор

В Екатеринбурге суд приговорил сбежавших из СИЗО заключенных

В Екатеринбурге суд приговорил Александра Черепанова и Ивана Корюкова (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за побег из следственного изолятора. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

С учетом наказания по предыдущему приговору окончательный приговор Черепанова составил восемь лет лишения свободы, а Корюкова — семь с половиной лет лишения свободы. Первые четыре года осужденные проведут в тюрьме, остаток срока – в колонии строгого режима. Их признали виновными по статьям 313 («Побег из-под стражи») и 158 («Кража») УК РФ.

Оба были осуждены за подготовку теракта в октябре 2024 года. Спустя год они смогли сбежать из СИЗО. ФСИН России искала их больше недели — все это время мужчины прятались на территории одного из садоводческих товариществ вблизи Екатеринбурга. По версии следствия, в одном из жилых домов они похитили имущество на семь тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Корюков в своем последнем слове в суде зачитал стихотворение собственного сочинения.