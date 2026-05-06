Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:11, 6 мая 2026Силовые структуры

Сбежавшие из СИЗО в Екатеринбурге осужденные выслушали приговор

В Екатеринбурге суд приговорил сбежавших из СИЗО заключенных
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Екатеринбурге суд приговорил Александра Черепанова и Ивана Корюкова (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за побег из следственного изолятора. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

С учетом наказания по предыдущему приговору окончательный приговор Черепанова составил восемь лет лишения свободы, а Корюкова — семь с половиной лет лишения свободы. Первые четыре года осужденные проведут в тюрьме, остаток срока – в колонии строгого режима. Их признали виновными по статьям 313 («Побег из-под стражи») и 158 («Кража») УК РФ.

Оба были осуждены за подготовку теракта в октябре 2024 года. Спустя год они смогли сбежать из СИЗО. ФСИН России искала их больше недели — все это время мужчины прятались на территории одного из садоводческих товариществ вблизи Екатеринбурга. По версии следствия, в одном из жилых домов они похитили имущество на семь тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Корюков в своем последнем слове в суде зачитал стихотворение собственного сочинения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на отказ Украины от перемирия на 9 Мая фразой «получат по полной»

    В России захотели продлить летную годность отечественных самолетов

    Милонов раскритиковал запрет некоторых школ включать на выпускных иностранную музыку

    Директор российской школы вместо уроков устроила платный планетарий

    Покинувший Россию автогигант заявил о падении прибыли

    Сбежавшие из СИЗО в Екатеринбурге осужденные выслушали приговор

    Артемий Лебедев дал совет спорящему с друзьями о политике зрителю

    Блогерша впечатлила зрителей результатом экстремального похудения на видео

    Россияне стали путешествовать по судам ради эмоций

    Рехаб-центр известного певца обвинили в издевательствах над пациентами за деньги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok