14:59, 30 апреля 2026Силовые структуры

Совершивший побег из российского СИЗО террорист в последнем слове зачитал стих

Прокуратура потребовала для бежавших из СИЗО террористов новый срок
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Совершивший в сентябре 2025 года побег из СИЗО №1 Екатеринбурга ранее осужденный за терроризм Иван Корюков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем последнем слове в суде зачитал стихи. Об этом в своем Дзен сообщает издание 66.ru.

По данным издания, в стихотворении собственного сочинения он призвал людей творить добро и заниматься любовью. В целом стих осужденный посвятил матери. «Ты только помни, что твой родный сын, как и ты, будет с нетерпением встречи ждать», — произнес Корюков в последнем слове.

Прокуратура потребовала добавить Корюкову и его сообщнику Александру Черепанову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), с которым он совершил побег из СИЗО, по три с половиной года. Всего с учетом предыдущего приговора гособвинение требует для Черепанова и Корюкова 11 и 10,5 года колонии соответственно.

По данным следствия, именно Черепанов является организатором побега, он вскрыл камеру отмычкой, а затем выпустил подельника.

Оба были осуждены за подготовку теракта в октябре 2024 года. Спустя год они смогли сбежать из СИЗО. ФСИН России искала их больше недели — деньги за бензин и сверхурочные выплаты сотрудникам ведомство решило взыскать с беглецов. Суд обязал беглецов выплатить 260 тысяч рублей.

