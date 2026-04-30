Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:50, 30 апреля 2026

Для совершившего побег из СИЗО российского террориста потребовали наказание

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Для осужденного за подготовку теракта Александра Черепанова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) потребовали наказание за совершенный из СИЗО №1 Екатеринбурга побег. Об этом сообщает ТАСС.

Прокуратура потребовала для беглеца новый срок в три с половиной года колонии. Черепанов и его подельник Иван Корюков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) были осуждены за подготовку теракта в октябре 2024 года.

В сентябре 2025 года осужденные смогли выбраться из СИЗО и совершить побег. Черепанов был задержан 8 сентября в 0:45 по местному времени сотрудниками свердловского ГУФСИН совместно с представителями ФСБ и МВД.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok