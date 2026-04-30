Для совершившего побег из СИЗО российского террориста потребовали наказание

Для устроившего побег из СИЗО террориста запросили новый срок

Для осужденного за подготовку теракта Александра Черепанова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) потребовали наказание за совершенный из СИЗО №1 Екатеринбурга побег. Об этом сообщает ТАСС.

Прокуратура потребовала для беглеца новый срок в три с половиной года колонии. Черепанов и его подельник Иван Корюков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) были осуждены за подготовку теракта в октябре 2024 года.

В сентябре 2025 года осужденные смогли выбраться из СИЗО и совершить побег. Черепанов был задержан 8 сентября в 0:45 по местному времени сотрудниками свердловского ГУФСИН совместно с представителями ФСБ и МВД.