06:44, 8 сентября 2025

Задержан один из сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге

РИА Новости: Одного из сбежавших 1 сентября из СИЗО в Екатеринбурге задержали
Марина Совина
Фото: Reuters

Один из осужденных, сбежавших 1 сентября из СИЗО-1 в Екатеринбурге, был задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по региону.

Известно, что обвиняемый Черепанов (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) был задержан 8 сентября в 0:45 по местному времени сотрудниками свердловского ГУФСИН совместно с представителями ФСБ и МВД. Сопротивления мужчина не оказал. Розыск Корюкова (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) до сих пор идет.

О побеге стало известно 1 сентября. Мужчины пытались сжечь военкомат. По предварительной информации, они смогли выйти из камеры, взломать чердак в шестом корпусе и уйти по крышам церкви, СИЗО и больницы.

