12:51, 2 сентября 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о побеге двух заключенных из российской колонии

Двое осужденных взломали чердак и ушли по крышам церкви и СИЗО-1 в Екатеринбурге
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

Двое заключенных взломали чердак и ушли по крышам церкви и СИЗО №1 в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, фигуранты в бегах уже более суток. Они сбежали из следственного изолятора в ночь на 1 сентября.

По предварительной информации, они смогли выйти из камеры, взломать чердак в шестом корпусе и уйти по крышам церкви, СИЗО и больницы. Затем они пошли в сторону Ивановского кладбища. Их пропажу сотрудники учреждения обнаружили только в 10:20 утра. За это время никто не следил за камерами видеонаблюдения, установленными в изоляторе.

По информации Bazы, осужденных разыскивают у парка Победы на Уралмаше и в расположенном примерно в 100 километрах от Екатеринбурга Богдановиче. Сейчас загадкой остается ответ на вопрос, как сбежавшие смогли уйти незамеченными, ведь изолятор находится в центральной части города, а рядом расположены транспортная развязка, торговый центр и «Екатеринбург-Арена».

Ранее сообщалось, что адвокат Олег Шестаков раскрыл возможное наказание, которое ждет фигурантов. По его словам, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

