Адвокат раскрыл возможное наказание для сбежавших из российского СИЗО арестантов

Адвокат Шестаков: Сбежавшим из СИЗО Екатеринбурга арестантам грозит до пяти лет

Адвокат Олег Шестаков раскрыл возможное наказание, которое ждет сбежавших из СИЗО №1 города Екатеринбурга арестантов. Его слова приводит издание Е1.

По словам защитника, беглецам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Произошедшее — повод для тщательного расследования, в ходе которого будет важно установить все обстоятельства случившегося. Юрист отметил, что следствие должно оценить эффективность мер охраны и контроля в учреждении, а также действия сотрудников СИЗО.

О побеге двух заключенных — 24-летнего Александра и 25-летнего Ивана — стало известно в понедельник, 1 сентября. Они внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Оба пытались сжечь военкомат. По одной из версий, побег был совершен через крышу СИЗО.