Раскрыта версия побега двух заключенных из российского СИЗО

Двое заключенных сбежали из СИЗО №1 в Екатеринбурге через крышу. Такую версию побега раскрыл Telegram-канал Baza.
По данным канала, местные сотрудники правоохранительных органов подняты по тревоге, а все ориентировки на фигурантов переданы в городские отделения полиции.
Ранее сообщалось, что сбежавшие — 24-летний Александр и 25-летний Иван. Они находились под арестом с 2024 года за попытку поджога военкомата в Кировском и Октябрьском районах Екатеринбурга.
Молодые люди обвиняются по статьям о попытке совершения теракта, покушении на совершение публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.