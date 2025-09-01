Раскрыта версия побега двух заключенных из российского СИЗО

Двое заключенных сбежали из СИЗО №1 в Екатеринбурге через крышу. Такую версию побега раскрыл Telegram-канал Baza.

По данным канала, местные сотрудники правоохранительных органов подняты по тревоге, а все ориентировки на фигурантов переданы в городские отделения полиции.

Ранее сообщалось, что сбежавшие — 24-летний Александр и 25-летний Иван. Они находились под арестом с 2024 года за попытку поджога военкомата в Кировском и Октябрьском районах Екатеринбурга.

Молодые люди обвиняются по статьям о попытке совершения теракта, покушении на совершение публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.