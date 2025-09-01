Раскрыты подробности о сбежавших из российского СИЗО двух заключенных

Двое сбежавшие из СИЗО-1 Екатеринбурга арестанты обвиняются по статье о теракте

Двое сбежавших из СИЗО №1 Екатеринбурга заключенных обвиняются по статье о попытке совершения теракта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Кроме того, они обвиняются в покушение на совершение публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.

По данным канала, речь идет об арестантах — 24-летнем Александре и 25-летнем Иване. Они находились под арестом с 2024 года за попытку поджога военкомата в Кировском и Октябрьском районах Екатеринбурга. За это им обещали заплатить 40 тысяч рублей. Их задержали в момент, когда они пришли к зданию с канистрой бензина.

Ранее сообщалось, что полиция ведет их поиск.