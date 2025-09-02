«Побег страшнее смерти». Двое террористов сбежали из самого известного СИЗО Урала. Как им это удалось и что известно о розыске?

Меркачева: Причиной побега террористов на Урале могла стать коррупция в СИЗО

Из СИЗО №1 Екатеринбурга сбежали двое особо опасных преступников, обвиненных в терроризме. В 2024 году 24-летний Александр и 25-летний Иван пытались поджечь военкоматы, однако были задержаны и отправлены под арест. Дожидаться суда их отправили в СИЗО №1 — самый известный следственный изолятор Урала, где в советские времена приводили в исполнение смертные приговоры. Однако уже после приговора террористы каким-то образом смогли сбежать оттуда и скрылись в неизвестном направлении. Подробности о том, что известно о самом громком побеге 2025 года — в материале «Ленты.ру».

Двое арестантов сбежали из СИЗО в Екатеринбурге

Первые сообщения о том, что двое арестантов сбежали из СИЗО №1 в Екатеринбурге, появились около 13:00 мск (15:00 по местному времени). По одной из версий, беглецы могли покинуть здание изолятора через крышу. В связи с побегом начались масштабные поисковые мероприятия, а правоохранительные органы города были приведены в состояние повышенной готовности.

По данным Ura.ru, территорию СИЗО №1 взяли под усиленную охрану, а доступ на объект был ограничен. Арестантов перестали вывозить в суды, а их адвокатам стали отказывать во встречах с доверителями. Юристы опасаются, что в связи с ЧП заключенные могут быть этапированы в другие изоляторы на неопределенный срок.

Беглецы дожидались этапирования на зону

Беглые арестанты — 24-летний Александр и 25-летний Иван, которые находились под арестом с 2024 года за попытку поджога военкоматов в Кировском и Октябрьском районах Екатеринбурга. Заказчики обещали заплатить злоумышленникам 40 тысяч рублей, но обоих задержали в тот момент, когда они пришли к одному из зданий с пятилитровой канистрой бензина.

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Задержанным вменили попытку совершения теракта, а также публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма. В октябре 2024 года Центральный окружной военный суд приговорил Александра к семи годам, а Ивана — к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Таким образом, в последние месяцы оба арестанта дожидались этапирования на зону. Известно, что они внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Ориентировки на беглецов переданы во все городские отделения полиции Екатеринбурга.

Побег террористов — четвертый в истории изолятора

Нынешний побег из СИЗО №1 — четвертый за всю историю изолятора. Первый подобный случай там произошел в середине 1990-х годов.

Июнь 1994 года. Заложники и штурм

Четыре члена группировки Алексея Трифонова захватили в комнате для свиданий 30 заложников и потребовали освобождения из-под стражи. При штурме одному из захватчиков удалось сбежать, однако его поймали в тот же день.

Июль 2003 года. Побег на драйве

Обвиненного в разборе гражданина Грузии Джамбулада Сурмаву везли в СИЗО со следственного эксперимента. Около ворот изолятора с милицейской машиной поравнялась темно-вишневая «девятка», из которой выскочили трое крепких мужчин — они напали на водителя и через окно вытащили товарища. Беглеца задержали 5 марта 2004 года при попытке пересечь границу с Азербайджаном — позже он получил 13 лет колонии строгого режима.

Ноябрь 2020 года. Ловушка для медсестры

20-летний Константин Шалдин, арестованный за разбой, познакомился в СИЗО с медсестрой — старшим лейтенантом внутренней службы. При посещении санчасти он напал на женщину и связал ее, а сам надел камуфлированные штаны и бушлат с капитанскими погонами, которые нашел в кабинете, и спокойно покинул изолятор через КПП. Его задержали сутки спустя.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Член СПЧ назвала легендарным СИЗО №1

Как рассказала в беседе с «Лентой.ру» член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева, СИЗО №1 в Екатеринбурге — это легендарный следственный изолятор, старейшее пенитенциарное учреждение на Среднем Урале, которому минувшим летом исполнилось 197 лет. Строительство Екатеринбургского централа завершили в 1828 году.

В советские времена там приводили в исполнение смертные приговоры. Подвал, где это происходило, в СИЗО сохранился до сих пор. По словам Евы Меркачевой, она проверяла изолятор несколько лет назад вместе с правозащитником Андреем Бабушкиным. Они обратили внимание, что одни камеры там были отремонтированы, но другим срочно требовался ремонт.

Поскольку здание СИЗО №1 — само по себе старое, конечно, там были проблемы с коммуникациями, которые, гипотетически, можно было использовать для побега. Такие случаи уже были: к примеру, заключенные рыли лаз и попадали в места, где шли трубы Член СПЧ Ева Меркачева

Здание СИЗО №1 на улице Репина в Екатеринбурге Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В свою очередь, заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Свердловской области Николай Александров отметил в беседе с «Лентой.ру», что екатеринбургский СИЗО №1 — один из крупнейших в регионе, при этом условия содержания там «достаточно удовлетворительные».

Сбежать из такого учреждения проблематично. Там нет свободного перемещения — мы всегда видели пустые коридоры Николай Александров Заместитель председателя ОНК по Свердловской области

Причиной побега могли стать халатность или коррупция

Сбежать из любого СИЗО достаточно сложно, отмечает Ева Меркачева. Поэтому причины, из-за которых удался побег, могут быть разными. Один из возможных вариантов — преступная халатность сотрудников, где-то оставивших ключи. Однако система безопасности в СИЗО подразумевает многоуровневую защиту — на каком-то этапе беглецов бы обязательно задержали.

Конечно, возможна и коррупционная составляющая: заключенных за руки, якобы в рамках каких-то мероприятий, просто могли провести до КПП. Но тут, конечно, к тем, кто это сделал, сразу возникают вопросы Член СПЧ Ева Меркачева

Обстановка возле СИЗО №1 в Екатеринбурге Кадр: Анастасия Копыркина / E1.RU

По мнению правозащитницы, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России хранит молчание по поводу событий в Екатеринбурге, поскольку для сотрудников службы «побег страшнее смерти заключенного». Начальники СИЗО в случае побега впадают в очень нервное состояние, поскольку на кону сразу оказывается их карьера.

За побеги наказывают сильно — летят головы. Такая установка была и есть Член СПЧ Ева Меркачева

Уже известно, что на сотрудников СИЗО №1 завели уголовное дело по статье 293 («Халатность») УК РФ. Поскольку пока побег террористов не привел к тяжким последствиям, максимальная ответственность по этой статье не превысит года исправительных работ или трех месяцев ареста.

Что касается самих беглецов, то им по статье 313 («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи») УК РФ может грозить до пяти лет колонии каждому в дополнение к основному сроку.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru