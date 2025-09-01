Силовые структуры
Сбежавших из российского СИЗО арестантов связали с терроризмом

Беглецы из СИЗО Екатеринбурга осуждены за теракт, они в списке Росфинмониторинга
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Двое арестантов, сбежавших из СИЗО-1 Екатеринбурга, осуждены за терроризм, они ожидали этапирования к месту отбытия наказания. Об этом сообщает Ura.ru.

В октябре 2024 года Центральный окружной военный суд вынес приговор 24-летнему Александру и 25-летнему Ивану. Первый получил 7 лет, второй — 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Оба внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Они находятся под стражей с 2024 года после попытки поджога военкомата Кировского и Октябрьского районов в Екатеринбурге.

Молодых людей задержали с пятилитровой канистрой бензина у здания военкомата, за поджог им обещали 40 тысяч рублей. Мужчинам вменили теракт, публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма.

Правоохранительные органы приведены в состояние повышенной готовности, ведутся масштабные поисковые мероприятия, разосланы ориентировки.

О побеге в СИЗО-1 стало известно ранее 1 сентября. По одной из версий, арестанты скрылись через крышу здания.

