14:49, 1 сентября 2025

Обнародованы ориентировки на сбежавших из российского СИЗО террористов

В Екатеринбурге усилены меры безопасности в связи с побегом из СИЗО преступников
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Екатеринбурге правоохранительные органы приведены в состояние повышенной готовности, ведутся масштабные поисковые мероприятия в связи с побегом двух опасных преступников из СИЗО-1. Об этом сообщает Ura.ru.

Территория следственного изолятора взята под усиленную охрану, доступ на объект ограничен. Источник издания отметил, что арестантов не вывозят в суды.

В отделы полиции разосланы ориентировки на сбежавших 24-летнего Александра и 25-летнего Ивана. Оба внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Они находятся под стражей с 2024 года после попытки поджога военкомата Кировского и Октябрьского районов в Екатеринбурге, указывает Telegram-канал Mash.

Молодых людей задержали с пятилитровой канистрой бензина у здания военкомата, за поджог им обещали 40 тысяч рублей. Мужчинам вменяют теракт, публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма.

