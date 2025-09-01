Обнародованы ориентировки на сбежавших из российского СИЗО террористов

В Екатеринбурге усилены меры безопасности в связи с побегом из СИЗО преступников

В Екатеринбурге правоохранительные органы приведены в состояние повышенной готовности, ведутся масштабные поисковые мероприятия в связи с побегом двух опасных преступников из СИЗО-1. Об этом сообщает Ura.ru.

Территория следственного изолятора взята под усиленную охрану, доступ на объект ограничен. Источник издания отметил, что арестантов не вывозят в суды.

В отделы полиции разосланы ориентировки на сбежавших 24-летнего Александра и 25-летнего Ивана. Оба внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Они находятся под стражей с 2024 года после попытки поджога военкомата Кировского и Октябрьского районов в Екатеринбурге, указывает Telegram-канал Mash.

Молодых людей задержали с пятилитровой канистрой бензина у здания военкомата, за поджог им обещали 40 тысяч рублей. Мужчинам вменяют теракт, публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма.