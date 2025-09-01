Силовые структуры
Адвокаты пожаловались на принятые после побега из российского СИЗО арестантов меры

В Екатеринбурге адвокатам отказали в посещении СИЗО после побега заключенных
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Екатеринбурге адвокаты рассказали, что после побега двух арестантов из СИЗО №1 им отказали во встрече с доверителями. Об этом со ссылкой на юристов сообщает Ura.ru.

По данным издания, несколько собравшихся у здания адвокатов пожаловались, что их не пускают в учреждение. Юристы опасаются, что в связи с ЧП заключенные могут быть этапированы в другие изоляторы на неопределенный срок.

1 сентября из СИЗО-1 Екатеринбурга сбежали два арестанта, которых обвиняли в терроризме. Мужчинам вменяли поджог военкомата. По тревоге подняты все силовые ведомства региона.

