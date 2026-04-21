Опасные преступники заплатили за побег из российского СИЗО

Суд взыскал 260 тыс. рублей с двух сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге террористов

Суд взыскал 260 тысяч рублей с двух опасных преступников, которые сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге в прошлом году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Иван Корюков и Александр Черепанов (оба внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) были осуждены за подготовку теракта в октябре 2024 года. Спустя год они смогли сбежать из СИЗО. ФСИН России искала их больше недели — деньги за бензин и сверхурочные выплаты сотрудникам ведомство решило взыскать с беглецов.

Ранее сообщалось, что в отношении террористов было заявлено восемь исков на сумму более 700 тысяч рублей. Часть из них все еще находится в производстве у судьи.

24-летние Корюков и Черепанов сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге 1 сентября 2025 года. Одного из них смогли задержать спустя неделю после побега, а второго — спустя две.

