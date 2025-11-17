Опасные преступники заплатят за побег из российского СИЗО

Двое опасных преступников заплатят за побег из СИЗО-1 в Екатеринбурге ₽700 тысяч

В отношении двух опасных преступников, которые 1 сентября сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге, подали восемь исков на сумму более 700 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Нижнесергинского районного суда Свердловской области.

Иски к Ивану Корюкову и Александру Черепанову (оба внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подали колония-поселения №45, ГУФСИН России по Свердловской области, а также СИЗО-1, СИЗО-2, СИЗО-4, СИЗО-5 и исправительные колонии №6 и №10. Они просят возместить затраты на пресечение побега заключенных.

Даты рассмотрения исков пока не назначены.

Двое 24-летних заключенных, осужденных за приготовление к теракту, сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге 1 сентября. Одного из них смогли задержать спустя неделю после побега, а второго — спустя две недели.

