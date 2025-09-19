Побег террористов из российского СИЗО стоил карьеры начальнику

Начальником СИЗО-1 Екатеринбурга после побега террористов стал подполковник Квон

В СИЗО-1 Екатеринбурга, откуда в начале сентября сбежали двое заключенных, сменился начальник. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники, близкие к силовой среде.

Новым врио руководителя назначили подполковника Андрея Квона. Ранее он занимал пост замначальника учреждения.

О побеге двух заключенных, осужденных за терроризм после попытки сжечь военкомат, стало известно 1 сентября. Предположительно, они взломали чердак и ушли по крышам.

Александра Черепанова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) задержали 8 сентября, а его друга — Ивана Корюкова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — 15 сентября.

