Раскрыты подробности шестичасовой погони за беглецом из российского СИЗО

Черепанов прошел 14 км после побега из СИЗО Екатеринбурга, погоня шла 6 часов

После побега из СИЗО-1 Екатеринбурга осужденный Александр Черепанов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прошел 14 километров по лесам и дачным участкам. Об этом сообщает E1.ru.

Правоохранительные органы устроили за ним погоню, которая шла 6 часов. В момент активных поисков Черепанов и Иван Корюков (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) разделились.

В итоге Черепанова взяли около поселка Медный в районе Чусовского тракта, где было установлено оцепление на участке с 8-го по 16-й километр дороги. Сопротивления он не оказал.

Корюкова ищут в садах дачного поселка, при себе у него нож. Вероятнее всего он в белой кепке, длинной черной куртке с надписью бело-красного цвета вдоль молнии, светлой толстовке, темно синих штанах, на кармане логотип в виде ромба, кроссовки черного цвета с логотипом Nike. Территорию прочесывают полицейские.

О побеге стало известно 1 сентября. Оба пытались сжечь военкомат. По предварительной информации, они выбрались из камеры, взломали чердак в шестом корпусе и ушли по крышам церкви, СИЗО и больницы.